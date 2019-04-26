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Burhaniyelilerden iki öğrencinin istismarına tepki

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde bir rehber öğretmenin iki öğrenciyi evine götürüp taciz ettiği iddiası üzerine vatandaşlar toplanarak tepki gösterdi.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde bir rehber öğretmenin iki öğrenciyi evine götürüp taciz ettiği iddiası üzerine vatandaşlar toplanarak tepki gösterdi.



Burhaniye'de bir okulda rehber öğretmeni evli ve 2 çocuk babası Ö.A., iddiaya göre önceki gün yaşları 9 ve 11 olan iki kardeşi evine götürerek tacizde bulundu. Taciz zanlısı öğretmen dün tutuklanarak Burhaniye Cezaevi'ne konuldu. Bugün Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar istismar olayını kınadı ve tedbir alınmasını istedi. Öğrenci velilerinden bir kişi “Benim oğlum da o okula gidiyor. Olayı duyduktan sonra uykum kaçtı. Öğretmenin daha önceden sabıkası olduğu söyleniyor. Mülki amirlerimiz bunun sabıka kaydına bakmıyor mu?” dedi.

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