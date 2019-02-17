İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burhaniye'nin cami gezginleri

Burhaniye’de iş adamı Yılmaz Özcan ve bir gurup arkadaşının her hafta cuma namazı değişik camilerde kılması nedeniyle 4 kişilik grubun isimleri ilçede cami gezgine çıktı.

Burhaniye'de iş adamı Yılmaz Özcan ve bir gurup arkadaşının her hafta cuma namazı değişik camilerde kılması nedeniyle 4 kişilik grubun isimleri ilçede cami gezgine çıktı.


Özcan öncülüğünde, mimar Mustafa Özcan, İstanbul'dan gelen Dr. Mürsel Debre ve inşaat ustası Ali Rıza Direk'ten oluşan grup, cuma namazını her hafta başka camide kılmaları ile dikkat çekiyorlar.


Cuma namazlarını her hafta değişik camilerde kılmayı alışkanlık haline getirdiklerini belirten iş adamı Yılmaz Özcan, “Arkadaşlarla birlikte haftada bir gün değişik camiye gitme kararı aldık. Bu nedenle adımız gezgine çıktı. Allah yaptığımız ibadetlerimizi kabul etsin" şeklinde konuştular.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.