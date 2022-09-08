Burhaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 100.yılı kutlandı

Burhaniye'nin 8 Eylül 1922'de düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı düzenlenen törenlerle kutlandı.

Burhaniye'nin kurtuluşunun yıldönümü kutlama programı sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanında yapılan törende gerçekleştirildi. Tören çerçevesinde Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Garnizon Komutanı Mustafa Kıraç tarafından Atatürk Heykeli'ne çelenk bırakıldı. AK Parti Balıkesir Milletvekili İsmail Ok'un da katıldığı törene ayrıca İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Çağdaş Ak, İlçe Emniyet Müdürü Metin Kartal'la birlikte Belediye Başkan Yardımcıları Murat Yazgan, Oktay Erbalaban, Tamer Midilli, gaziler ve diğer ilçe protokol üyeleri katıldı.

Düzenlenen çelenk töreni sonrası resmi gösteri törenlerine geçildi. Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler günün anlam ve önemine yönelik törene katılanlara yaptığı konuşmada “Burhaniye'miz Kurtuluş savaşında Kuvayı Milliye'nin karargâhı olarak tarihin şanlı sayfalarına adını yazdırmıştır. Kurtuluş için yiğitçe savaşan Burhaniye halkı ve efeleri, Mondros Mütarekesi imzalandığında silahlarını müttefik kuvvetlere teslim etmeyenlerdir. dedi.

Alanı dolduran Burhaniyeliler düzenlenen şiir, halk oyunları, bando ve spor gösterilerinin yapıldığı kutlama törenlerini izledi. Program sivil ve resmi araçlarının geçiş ve protokolün selamlamasının akabinde Kuva-yi Milliye Heykelleri ve Burhaniye Belediyesi Kuva-yi Milliye Müzesi ziyaretleriyle son buldu.

Kutlamalar, Burhaniye Belediyesinin akşam Cumhuriyet Meydanında düzenleyeceği Sanatçı Çelik'in katılacağı konserle 100. yıl heyecanını alanlarda yaşatacak.