Burhaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 99.yılı kutlandı

Burhaniye ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından şiirler okundu. İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü Tekvando grubu antrenörleri Yaşar Naz Güven öncülüğünde gösteri yaparken, Belediye Sosyal Etkinlik Merkezi Halk Oyunları Ekipleri de Harun Kocakurt öncülüğünde, Balıkesir yöresi oyunlarını sergiledi. Günün anlam ve önemini anlatan konuşmayı da Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler yaptı. Başkan Deveciler, “Bu gün ilçemizin kurtuluşunun 99.yıldönümünü kutluyoruz. Kahraman atalarımızın büyük bir gayretle düşmana karşı adeta etten duvar olup canlarını feda etmişlerdir. 13 ay direndiler, zulüm yaşadılar. Ama düşmanın geçişini engellediler. Bu 13 ay Mustafa Kemal Atatürk'ün askerleri için bir strateji oldu. Balıkesir'in Kuvva-yı Milliye'deki önemini burada ortaya çıktı. 30 Ağustosta Başkomutan Gazi Mustafa Kemal önderliğindeki Türk Ordusu'nun Yunanlıları bozguna uğratmasından hemen bir hafta sonra 8 Eylül 1922 de 796 gün süren acı ve karanlık günler sona erdi. Burhaniyeliler özgür ve aydınlık günlere kavuştu. Kıymetli hemşerilerim, Lozan Mütarekesi imzalandıktan sonra silahlarını müttefik kuvvetleri teslim etmeyenler Burhaniyelilerdir. Esaret altındayken Padişahın verdiği ferman geçerli değildir diye Osmanlı hükümetine telgraf çeken Burhaniyelilerdir. Padişahın gönderdiği heyeti ilçeye sokmayan da Burhaniyelilerdir. Şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz. İlçemizin düşman işgalinden kurtuluşunun 99.yıldönümü kutlu olsun. Törenlerimize katılan herkese teşekkür ediyorum” dedi. Törenlerin ardından polis ve resmi kuruluşların araçları resmi geçit törenine katıldı. Törene, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Yarbay Mustafa Kıraç, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, ilçe protokolü, gaziler ve vatandaşlar katıldı.