Burhaniye'nin en büyük okulu önümüzdeki eğitim yılına hazır olacak

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, geçtiğimiz yıl yapımına başlanan Nadir Tolun Ortaokulu inşaatı bitmek üzere. 32 dersliğiyle ilçenin en büyük okulu olan Nadir Tolun Ortaokulu inşaatının Mayıs ayında teslim edileceği açıklandı.

Ali Çetinkaya Caddesi üzerinde eski ortaokulun yerinde yapımına başlanan Nadir Tolun Ortaokulu büyük oranda tamamlandı. 32 dersliğin yanı sıra 350 kişilik konferans salonu , kafeteryası ve 2 adet kantini bulunan okulun Mayıs ayı içinde teslim alınacağını anlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, okulda 960 öğrencinin eğitim göreceğini söyledi. Yapımını devam eden, İmam Hatip Lisesi ve yurdunun da Mart ayında teslim alınacağını anlatan Zihni, yeni okulların hizmete girmesi ile ilçede ikili eğitim yapan okulun kalmayacağını söyledi. Nadir Tolun Ortaokulu 6 milyon 350 bin liraya mal olacak.