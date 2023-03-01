Burhaniye'nin mavi bayraklı plajları yaza hazırlanıyor

Balıkesir'in Burhaniye Belediyesi sahil şeridinde vatandaşların sezonda denize rahatça girmeleri için çalışmalarını sürdürüyor.

Burhaniye Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince Ocak ayında Ören sahilinde başlayan plaj düzenleme çalışmaları, Pelitköy sahilinde devam ediyor. Özellikle kış şartlarında denizde yaşanan gel git olaylarıyla sahile vuran yabancı maddeler ve sertleşen plaj kumlarının taranarak temizlendiği çalışmalarda, tüm kumsal çöplerden de arındırılarak havalandırılıyor.

Yapılan sürme ve havalandırma işlemleri sonrası, plajlar Mayıs ayı itibariyle de tekrar düzenlendikten sonra yaza hazır olacak. Çalışmalar, vatandaşların sağlığı, güvenliği ve plajların verimli olarak kullanılabilmesi için etap etap devam edecek.