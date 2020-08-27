İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Burhaniye'ye bir yeni park daha

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yeni yapılaşmanın olduğu Enver Güreli Caddesi üzerinde bulunan sitelerin, çocuk oyun gurubuyla birlikte spor alanı ihtiyaçları karşılamak için çalışmalara başlayan belediye ekipleri, yeni parkın yapımına başladı.

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde yeni yapılaşmanın olduğu Enver Güreli Caddesi üzerinde bulunan sitelerin, çocuk oyun gurubuyla birlikte spor alanı ihtiyaçları karşılamak için çalışmalara başlayan belediye ekipleri, yeni parkın yapımına başladı.


350 m2 alan üzerine kurulu içerisinde çocuklar için oyun gurupları bulunan parkın belirli bir bölümü ise spor alanı olarak tasarlandı. Vatandaşların sabah ve akşam sporlarını yapmaları için aletler yerleştirilen parkta ayrıca Burhaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından yeşillendirme ve peyzaj çalışmaları yapılmaya başlandı. Yeni yapımına başlanan park önümüzdeki günlerde kullanıma açılacak.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.