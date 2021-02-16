İhlas Haber Ajansı

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Bursa istikametine trafik 12 saat sonra kontrollü şekilde açıldı

Dün geceden itibaren başlayan kar yağışı Bursa-Balıkesir-İzmir yolunu trafiğe kapattı.

Yoğun kar yağışının ardından 12'nci saatte Bursa istikametine trafik kontrollü şekilde açıldı.


Balıkesir'de dün gece yarısı başlayan ve aralıksız yağan kar sonucu kapanan Bursa-Balıkesir yolunun Susurluk bölümünde 12 saat sonra yol kontrollü olarak trafiğe açıldı. Balıkesir'de 15 saati geçen kar esaretinde sona gelindi. Susurluk'tan Bursa'ya doğru trafik akışı kontrollü olarak verilmeye başlandı. Susurluk'tan Balıkesir istikametine ise henüz araç gönderilmiyor.

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