Bursa istikametine trafik 12 saat sonra kontrollü şekilde açıldı

Yoğun kar yağışının ardından 12'nci saatte Bursa istikametine trafik kontrollü şekilde açıldı.

Balıkesir'de dün gece yarısı başlayan ve aralıksız yağan kar sonucu kapanan Bursa-Balıkesir yolunun Susurluk bölümünde 12 saat sonra yol kontrollü olarak trafiğe açıldı. Balıkesir'de 15 saati geçen kar esaretinde sona gelindi. Susurluk'tan Bursa'ya doğru trafik akışı kontrollü olarak verilmeye başlandı. Susurluk'tan Balıkesir istikametine ise henüz araç gönderilmiyor.