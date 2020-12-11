Bursa'da deprem

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Taşköprü mevkinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Balıkesir'in Susurluk ilçesinde de ve çevre ilçelerde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Taşköprü noktasında 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte meydana gelen depremin Balıkesir-Bursa sınırında olduğu ifade edilirken, komşu il Balıkesir'in Susurluk ilçesinde de hissedildi.