BURSEM'de eğitim aralıksız devam ediyor

Burhaniye Belediyesi'nin Sosyal Belediyecilik anlayışıyla 2019 yılında faaliyete başlayan ve sınavlarda büyük başarılara imza atan BURSEM, LGS ve YKS sınavları için sömestr tatilinde de aralıksız eğitimlerine devam ediyor.

Burhaniye'de 8. ve 12. Sınıf öğrencilerinin sınavlara hazırlık için destek kursları aldığı BURSEM'de 350 öğrenci uzman eğitmenler eşliğinde çalışmalar yapılıyor. Sömestr tatilinde özel yoğunlaştırılmış program ile öğrenciler destek almaya devam ediyor. Sınavlara hazırlıkta sınıf müfredatına uygun derslerin yanı sıra öğrencilere özel kaynak kitaplar da veriliyor. Sömestrde kampa giren öğrencilere binlerce soru içeren soru bankaları da verildi. Uzman Branş öğretmenleri eşliğinde haftalık programlarına eksiksiz katılan öğrencilere rehberlik birimi tarafından da çalışma programları hazırlanıyor.