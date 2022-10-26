Büyük balık, yerini küçük balığa bırakıyor

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde balık halinde balık çeşitliliği artmaya devam ediyor. Palamut, yavaş yavaş yerini küçük balıklara bırakmaya başladı.

Bandırma'da balık tezgahlarında palamut yerini küçük balıklara bırakmaya başladı. Marmara Denizi'nde tutulan hamsi, çinekop, istavrit ve sardalya balığı tezgahlarda yerini almaya başladı. 1 kilo üstü palamut balığının 3 tanesi 100 liradan balıkhanede satılmaya devam ediyor. Hamsi balığı ise kilosu 80 liraya çıkarak kendi rekorunu kırmış oldu. Balıkçı Barış Yıldız, "Şu anda palamut balığı yavaş yavaş azalmaya başladı, bu fiyatlar artık son biraz daha değişip yukarı yönlü artış gelebilir. 15-20 gün daha palamut balığı çıkmaya devam eder fiyatları yükselecektir. Artık çinekop gelmeye başladı yerli çinekop hamsi geliyor, sardalya geliyor birde istavrit geliyor yani şuan palamut balığı azalmaya başladığı için ince balıklar gelmeye başladı. Palamut balığı fiyatları tane 35 liradan üç tanesi 100 liradan gitmekte ama dediğim gibi 10-15 gün içerisinde biraz daha yüksek fiyatlı olabilir. Hamsi balığının kilosu 80 lira, istavrit balığının kilosu 70 lira ve çinekop balığının kilosu 70 lira, fiyatlar uygun" dedi.