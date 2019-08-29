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Büyük Zafer'in coşkusu 10'da

Esas Gayrimenkul tarafından açıldığı günden bu yana Balıkesir’in alışveriş, eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 10 Burda AVM, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Balıkesirlilere bayramın coşkulu atmosferini yaşatacak.

Esas Gayrimenkul tarafından açıldığı günden bu yana Balıkesir'in alışveriş, eğlence, yaşam ve buluşma merkezi haline gelen 10 Burda AVM, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Balıkesirlilere bayramın coşkulu atmosferini yaşatacak.


10 Burda AVM, 30 Ağustos Cuma günü tüm ziyaretçilerine dağıtılacak Türk bayrakları ve saat 19.30'da Sahne 10'da gerçekleştirilecek canlı müzik dinletisi ile hep bir ağızdan söylenecek marşlar eşliğinde büyük zaferin 97. Yılını, ziyaretçileri ile birlikte coşku dolu anlarla kutlayacak. 10 Burda AVM, Mustafa Kemal Atatürk' ün başkumandanlığında zaferle sonuçlanan Büyük Taarruz'u anmak ve aynı heyecanı yaşamak için tüm Balıkesirlileri kutlamalara davet etti.

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