Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yılmaz: “Savaştepe kazanacak, Balıkesir kazanacak”

Seçim çalışmalarına Savaştepe'de devam eden Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Savaştepe'ye lojistik üs kazandıracaklarının müjdesini vererek, "Balıkesir kazanacak, Savaştepe kazanacak" dedi.

Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, seçim çalışmalarına Savaştepe'de devam etti. Ziyaretler kapsamında ilk olarak Savaştepeli muhtarlarla bir araya gelen Yücel Yılmaz, sonrasında ise esnaf ve vatandaşlarla kucaklaştı, Sarıbeyler Mahallesi'nde Savaştepeli hemşehrileriyle bir araya geldi. Esnaf ve vatandaşların sevgi ve desteğiyle karşılanan Yücel Yılmaz, sık sık fotoğraf çektirdi, hemşehrilerinin desteğiyle yeni dönemde Balıkesir'i hep beraber yükselteceklerini vurguladı.

Savaştepelilere lojistik üs kuracaklarının müjdesini veren Yücel Yılmaz, "Savaştepe'ye bir de lojistik üssü kazandıracağız. Bütün lojistik yatırımcıları burada yer seçsin, Savaştepeli gençlerimiz burada çalışsın ekmeğini kazansın kısacası Savaştepe'miz kalkınsın istiyoruz. Savaştepe kazanacak, Balıkesir kazanacak" dedi.

Yılmaz'a, AK Parti Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, Savaştepe Belediye Başkan Adayı Turan Şimşek, AK Parti Savaştepe İlçe Başkanı Mehmet Sıkıcıkoğlu ve MHP Savaştepe İlçe Başkanı Kaan Çoban eşlik etti.