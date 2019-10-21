Büyükşehir Belediye Meclisinden Barış Pınarı Harekatı'na destek

Balıkesir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin ekim ayı ikinci oturumunda Barış Pınarı Harekatı'na destek kararı çıktı. Meclisteki bütün siyasi partilerin verdiği önerge ile Barış Pınarı Harekatı'na destek bildirisi yayınlandı.

Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bütün siyasi partilerin grup başkan vekillerinin imzasıyla Barış Pınarı Harekatı'na destek bildirisi okundu. Meclis üyeleri tarafından hazırlanan bildiride Barış Pınarı Harekatı'na destek verildiği belirtilirken, bölgedeki askerlere muvaffakiyetler dilendi. Meclis divan katibi Ahmet Önder tarafından okunan ortak bildiride, "Barış Pınarı Harekatı'nı destekliyoruz. Ülkemiz Fırat'ın doğusunda terör örgütleri PKK, PYD, YPG ve DAEŞ'in varlığını sonlandırmak, hudutlarımızın ve halkımızın güvenliğini sağlamak, bir barış koridoru tesis ederek Suriyeli kardeşlerimizin bir an önce kendi topraklarına, evlerine dönüşlerini sağlamak üzere Barış Pınarı Harekatı'nı başlatmıştır. Öncelikle bilinmelidir ki bu harekat Türkiye için bir tercih değil, zorunluluktur. Çünkü sınırımızın hemen yanı başında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunun ülkemizin için oluşturduğu tehdit ortadadır. Bir terör koridoru oluşturma hesaplarını bozan ve bekamızı güvence altına alma amacı güden Barış Pınarı Harekatı; aynı zamanda tüm bölgeye huzur ve güvenlik vaat etmektedir. Barış Pınarı Harekatı bölgeye dönük okyanus ötesi dizayn girişimlerine de bir cevap niteliğindedir. Özellikle terör örgütü PKK, PYD, YPG eliyle değiştirilmeye çalışılan bölgenin demografik yapısını gerçek haliyle muhafaza ederek Fırat'ın doğusu başta olmak üzere tüm bölgenin barış ve istikrarına katkı sunacağına inanıyoruz. Bölgenin tarihi, toplumsal ve kültürel değerlerine sahip çıkan Türkiye, Zeytindalı ve Fırat Kalkanı Harekatlarında olduğu gibi Barış Pınarı Harekatı bölgesinde de yine yeni bir iklimin oluşumunu sağlamaktadır. Ülkemizin bu harekat ile gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli hususlardan biri de Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasıdır. Türkiye başından beri çözümün Suriye'nin toprak bütünlüğünden geçtiğini savunmuştur. Şu anda gerçekleştirilen harekat bu amaç için de önemli bir adımdır. Türkiye Cumhuriyeti Suriye halkının ve Türk halkının güvenliğini, refahını ve huzurunu istemektedir. Barış Pınarı Harekatı bu çerçevede değerlendirilmelidir. Bu çerçevede Belediye Meclisi olarak Barış Pınarı Harekatında ülkemizin ve kahraman Mehmetçiğimizin yanında olduğumuzu bildiriyor; inanıyoruz ki her türlü siyasi görüş ayrılıklarını bir kenara bırakarak bir ve beraber olma günüdür. Çünkü söz konusu olan milli güvenliğimizdir, ülkemizin bekaasıdır. Harekatın başarıyla tamamlanacağına yürekten inanıyor, fedakâr askerlerimize muvaffakiyetler diliyoruz” denildi.