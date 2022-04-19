Büyükşehir Belediye'den kent merkezine tarihi sokak

Kazım Özalp Sokak'ta, restorasyon ve sokak sağlıklaştırma işlemlerini sürdüren Büyükşehir, çalışmaların tamamlanmasıyla kent merkezine tarihi bir sokak kazandıracak.

Zağnos Paşa Camisi ve çevresinde bütüncül bir bakış açısıyla kentsel yenileme çalışması yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, cami ikinci etabında süren çalışmaların yanı sıra Karesi İlçesi, Dumlupınar Mahallesi Kazım Özalp Sokak'ta sokak sağlıklaştırma projesini yürütüyor. Hızlı bir şekilde sürdürülen restorasyon ve sokak sağlıklaştırma çalışmalarının ardından Balıkesir, tarihi bir sokağa kavuşacak.

8 tarihi yapı restore ediliyor

Çamlık Tepesi, Tarihi Şadırvan ve Saat Kulesi'nden Zağnos Paşa Camisi'ne kadar olan üst bölgeyi bütünleştirmeyi ve tarihi dokusunu canlandırarak turizme kazandırmayı hedefleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, bölgede yaptığı çalışmalarla kentin çehresini değiştiriyor. Büyükşehir, bu amaçla yürüttüğü “Karesi İlçesi Kazım Özalp Sokak Restorasyon ve Sokak Sağlıklaştırma” projesi ile metruk halde bulunan 8 yapının restorasyonunu yapıyor.

Estetik değerleri korunarak, modern hayatın gereksinimleri doğrultusunda titizlikle restore edilen yapılar, Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden yaşama kazandırılacak. Bu çalışmanın tamamlanmasının ardından sokakta bulunan 30 binanın dış cephesi sağlıklaştırma çalışması yapılarak yenilenecek, bakım ve onarımdan geçirilecek. Bölgeye yepyeni bir soluk kazandırması beklenen projeyle Kazım Özalp Sokak'ın yeni bir cazibe merkezi haline gelmesi amaçlanıyor.