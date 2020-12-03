Büyükşehir Belediyenin rakibi Budo Gemlik

Hafta mücadelesinde Budo Gemlik ile karşılaşacak olan temsilcimiz Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Lig'de ki 7. karşılaşmasına Kurtdereli Spor Salonu'nda çıkıyor.

Geçtiğimiz haftaki Mamak mağlubiyeti sonrası, ara vermeden idmanlarına devam eden Balıkesir Büyükşehir haftaiçi yaptığı transfer bombası ile kadrosunu güçlendirdi. Sezona Basketbol Süper Ligi takımlarından LH Fethiye Belediyespor'da başlayan İbrahim Yıldırım ile anlaşma sağlayan yeşil mavililerde kısa rotasyonu açısından kritik bir hamle olması dikkat çekti. Banvit altyapısından yetişen ve geçtiğimiz senelerde Karesispor forması da giymiş olan Yıldırım “Burada olmaktan çok mutluyum. Memleketimin takımlarında ter dökmek başlı başına bir gurur kaynağı iken, takımla birlikte bir amaç uğruna savaşmak şu hayatta beni en mutlu eden durum. Umarım sakatlıksız ve bol verimli bir sezon geçirerek Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'u hak ettiği yere,yani Basketbol Süper Ligi'ne taşımada önemli bir rol oynayabilirim” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Gemlik ve Balıkesir' in 3'er Galibiyet ve 3'er Mağlubiyeti bulunuyor. Kendi evinde mağlubiyeti bulunmayan temsilcimiz bu maçı da kayıpsız geçerek evindeki yenilmezlik serisini sürdürmek istiyor. Takımda sadece Tuğberk Gedikli'den yararlanamayacak olan yeşil mavililerde bunun dışında bir eksik bulunmuyor.

5.12.2020 Cumartesi günü saat 16:00'da Kurtdereli Spor Salonu'nda oynanacak müshabaka, TBF Tv Youtube hesabından naklen yayınlanacak.