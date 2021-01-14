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Büyükşehir Belediyenin rakibi deplasmanda Bornova Belediye

Türkiye Basketbol Ligi’nde ilk yarının son maçları bu hafta oynanıyor.

Türkiye Basketbol Ligi'nde ilk yarının son maçları bu hafta oynanıyor. Temsilcimiz Balıkesir Büyükşehir Belediyespor'un rakibi İzmir deplasmanında Bornova Belediyesi.


Geçtiğimiz hafta Kurtdereli Spor Salonu'nda 2 uzatma sonucunda oynadığı Manisa BBSK maçını kazanmayı başaran Büyükşehir Belediye 15. Haftaya 9 galibiyet ve 5 mağlubiyet alarak 3. sırada girdi. İzmir temsilcisi Bornova Belediyesi ise 9 galibiyet ve 4 mağlubiyet ile maç eksiğine rağmen 5. sırada yer alıyor.


Manisa karşılaşmasında 21 sayı 19 ribauntluk istatistiği ile maçın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen Zane Knowles İzmir deplasmanı hakkında, “Grafiğimizin yükselişini, takımın birbirine uyumunu görmek sevindirici. Devrenin son maçı için yine güçlü bir rakip ile karşılaşacağız. Artık maç kaybetmeden hedefimize en kısa yoldan şampiyon olarak ulaşmak için savaşmanın, mücadele etmenin, pes etmemenin en değerliği olduğu zaman dilimindeyiz. Galibiyet ve mağlubiyetler sıralamada büyük oynamalara neden olacaktır. Bu maçı da kazanıp devreyi moralli kapatmak istiyoruz” şeklinde açıklamalarda bulundu.


16.01.2021 Cumartesi günü saat 15.00'da Altındağ Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TBF Tv'nin Youtube hesabından naklen buluşacak.

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