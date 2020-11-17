Büyükşehir Belediyenin rakibi deplasmanda Samsunspor

Türkiye Basketbol Ligi'nde ertelenen 3.hafta karşılaşması olan Samsunspor deplasmanı için Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Samsun'a gidiyor.

Erteleme maçı 19.11.2020 Perşembe günü saat 17:00'da Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda oynanacak. İstanbul Basket maçından galibiyet ile ayrılan Balıkesir BŞB. yoluna maç kaybetmeden devam etmek istiyor. Samsunspor maçında Bulut'dan da yararlanabilecek olan Balıkesir Büyükşehir'de forma giyemeyecek isimler Cemal Nalga ve İzzet Türkyılmaz olacak .

Maç eksiği ile şu an 13. sırada yer alan Samsunspor çıktığı 3 maçta 1 Galibiyet 2 Mağlubiyet alırken BŞB.'de ise 11.sırada yer alıp, 2 Galibiyet ve 1 Mağlubiyet ile lige devam ediyor.

Geçen maçın en değerli oyuncusu(MVP) seçilen Zane Knowles Samsunspor maçı hakkında ” Takımları vuran pandemi nedeni ile sıkışık ve yoğun bir maç dönemi geçiriyoruz.1-2 adet idman yapıp bir sonraki maçı oynamak durumunda kalacağımız sıkışık bir programımız var. Ama mental olarak o kadar hazır ve amacını bilen bir takım görüyorum ki. En büyük gücü işte buradan alıyoruz” yorumunda bulundu.

Perşembe günü oynayacak Samsunspor maçı TBF Tv'nin Youtube kanalından canlı yayınlanacak.