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Büyükşehir Belediyesi Avşa gemisini satıyor

Bir dönem, Erdek ile Avşa Adası arasında yolcu ve araç taşımacılığına damgasını vuran “Avşa Adası” gemisi satılıyor.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi envanteri içinde yer alan gemi, “kapalı teklif” yöntemiyle satılacak.


Çanakkaleli bir firmanın, maliyet ve masraflar açısından gemiyi istememesi nedeniyle gemi, satışa çıkarıldı.


Basın İlan Kurumu'nun web sitesi olan “ilan.gov.tr”deki ilanla satışa çıkarılan “Avşa Adası” isimli geminin satış ihalesi 13 Ocak 2021'de, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında yapılacak.


Satışın gerçekleşmesiyle birlikte “Avşa Gemisi” de, Avşa Adası ulaşım tarihine karışıp, daha sonra ortadan kalkan Ayvalık, Gemlik, Uludağ ve Marmara gemileri arasında yer alacak.

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