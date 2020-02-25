Büyükşehir bir telefon uzağınızda

Belediye, Zabıta ve BASKİ işlemleri için de talepleri alan 444 40 10 numaralı çağrı merkezi, vatandaşların bürokrasiye takılmadan taleplerini süratle iletmesini sağlayarak işlerin kontrolünü sağlıyor.

Vatandaşların taleplerini, şikayetlerini ve belediyeyle olan işlemlerini bir telefonla çözüme kavuşturan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi personeli, 7 gün 24 saat görev başında, 444 40 10 numaralı hattın ucunda aramalara cevap veriyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi'nde vatandaşların istek ve şikâyetleri kayıt altına alınarak takibi gerçekleştiriliyor. İşlerin yapılıp yapılmadığı kontrol edilerek tamamlanması sağlanıyor. Sosyal medya ve Whatsapp ihbar hattı üzerinden gelen talepleri de cevaplandıran çağrı merkezi, vatandaşlara yol göstericilik yaparak ilgili mercilere iletiyor. 2019 yılında 102 bin 914 çağrıya cevap vererek vatandaşların taleplerinin yerine ulaşmasını sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezi sayesinde işlemler bürokrasiye takılmadan süratle yerine getirildi.

Talep ve şikayetler için 444 40 10

Belediye, Zabıta ve BASKİ ile olan işlemleri tek numarada birleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi 444 40 10 numaralı çağrı merkezi hattından vatandaşlar cenaze nakil aracı, psikolojik danışma, evde bakım hizmeti, ağaç kesim-budama, ağaç dikimi, dere temizliği, mezarlık bakım ve temizliği, sokak hayvanlarına kulübe ve mama, ruhsat işlemleri, atık pil ve yağ toplama, geri dönüşüm kutusu gibi birçok talepte bulunabiliyorlar. Ayrıca kötü koku, kanalizasyon ve gürültü kirliliği gibi konularda da şikâyetlerini iletebiliyorlar.

Belediyeyi vatandaşların ayağına getiriyor

Vatandaşların belediye işlerinde bürokrasi engeline takılmadan daha çabuk geri dönüş alabilmesini sağlamak için gece gündüz çalışan çağrı merkezi, aldığı taleplere ürettiği çözümler ile belediyeyi vatandaşların ayaklarına getirerek taleplerinin hızla yerine getirilmesini sağlıyor.