Büyükşehir Coğrafi İşaret başvurularını sürdürüyor

Balıkesir'in gastronomi şehri olması yolunda büyük gayret gösteren Başkan Yücel Yılmaz'ın talimatıyla; bölgeye özgü gıda ürünleri için Coğrafi İşaret başvuruları gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, Bükdere Küflü Deri Katık Peyniri ile Manda Kaymağının ardından Savaştepe Seferberlik Çöreği için de başvurusunu tamamladı. Ayvalık Kirli Hanım Peyniri, Balya Tereyağı, Balıkesir Kaymaklısı ile pideli paça için de başvuru hazırlıkları sürüyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; şehrin yöresel ürünlerinin tanınırlığının sağlanarak ekonomik getirilerinin artırılması, yerel üretimin ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi ile turizme katkıda bulunmak amacıyla, şehre özgü özellik taşıyan ürünlere sahip çıkmaya devam ediyor. Coğrafi yapısı, verimli ovaları ve iklimiyle birçok ürünün yetiştiği Balıkesir'in gastronomi değerlerinin ön plana çıkması ve gastronomi şehri olması konusunda birçok faaliyet gerçekleştiren Başkan Yücel Yılmaz'ın talimatıyla, bu ürünlerin; kalitesi, gelenekselliği, yöreden elde edilen hammaddesinin korunmasının sağlanması için Coğrafi İşaret başvuruları yapılıyor. Toplam 14 Coğrafi İşareti'nin 10'u gıda ürünü olan Balıkesir'in; Edremit, Burhaniye ve Ayvalık Zeytinyağları, Edremit Yeşil Çizik Zeytini, Balıkesir Höşmerim Tatlısı, Balıkesir Kuzu Eti, Manyas Kelle Peyniri, Susurluk Ayranı, Susurluk Tostu, Kapıdağ Mor Soğanı, Balıkesir Pullusu, Gönen İğne Oyası, Yağcıbedir Halısı ile Marmara Mermeri ürünlerinde Coğrafi İşaret bulunuyor. Bunlara her geçen gün bir yenisini ekleme gayretiyle çalışan Büyükşehir; Bükdere Küflü Deri Katık Peyniri ile Manda Kaymağının ardından Savaştepe Seferberlik Çöreği için de işlemlerini tamamlayarak Türk Patent ve Marka Kurumuna, Coğrafi İşaret Tescil Belgesi başvurusunu gerçekleştirdi.

Savaştepe seferberlik çöreği için başvuru yapıldı

İlk defa Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı'na katılan askerlere besleyici, lezzetli ve dayanıklı gıda sağlamak amacıyla Savaştepe'nin Sarıbeyler Mahallesi'nde yaşayan kadınlar tarafından üretilen çörek; un, yoğurt, zeytinyağı, şeker ve mayayla hazırlanıyor. Maya un ile yoğrularak yuvarlak şekil veriliyor ve yıkanmış susama bulanarak odun ateşinde pişiriliyor. Pideden daha ince olan ekmekler dayanıklılığı artsın diye iplere geçirilerek serin bir yerde kurutulup 2-3 ay saklanabiliyor.

Dört gıda ürünü için başvuru hazırlığı sürüyor

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 4 gıda ürünün daha Coğrafi İşaret başvurusunu yapmak için hazırlıklarını başlattı. Bu kapsamda; Ayvalık Kirli Hanım Peyniri, Balya Tereyağı, Balıkesir Kaymaklısı ile pideli paça için de başvuru hazırlıkları sürüyor.

Gastronomi şehri Balıkesir

Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Ticaret Borsası ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı'nın iş birliğinde yürütülen “Gastronomi Şehri Balıkesir” projesine de katkı sağlayacak olan Coğrafi İşaret başvuruları ile şehrin gastronomi değerleri markalaşacak.