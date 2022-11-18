Büyükşehir, Edremit Ülkü Yolu'nu yeniliyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit İlçesi'nin Zeytinli, Altınkum ve Akçay mahallerini birbirine bağlayan Ülkü Yolu'nda yeni yol yapım çalışmalarını başlattı. İçerisinde bisiklet yolu, kaldırım ve aydınlatma direklerinin bulunacağı 4 kilometre uzunluğunda 6 metre genişliğindeki Ülkü Yolu'nun Haziran ayına kadar bitirilmesi hedefleniyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit İlçesi Zeytinli, Altınkum, Akçay mahalleleri arasındaki yaşanan trafik sorunlarına neşter vuracak bir projeye imza atmaya hazırlanıyor. Büyükşehir Belediyesi, kış nüfusu 200 bin, yaz nüfusu ise 1,5 milyona ulaşan Edremit bölgesindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla Ülkü Yolu'nda kendi iş gücü ve öz kaynakları ile yol yapım çalışmalarına başlıyor.

Yaklaşık 4 kilometre uzunluğundaki Ülkü Yolu, 6 metre genişliğinde gidiş-geliş olarak planlanıyor. Yolun, dere tarafında bisiklet yolu, kaldırım ve vatandaşların dinlenmesi için de kent mobilyaları konumlandırılacak. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, AK Parti Edremit İlçe Başkanı Ekrem Umutlu, AK Parti Edremit İlçe ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Murat Tuna ve ilgili daire başkanlarıyla birlikte Ülkü Yolu'nda incelemelerde bulundu.

Ülkü Yolu'nun Edremit için özellikle yaz aylarında güzel bir deplase yolu olacağını söyleyen Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, “Bu yol sayesinde Çanakkale Yolu üzerindeki yoğunluğun tamamı azalmış olacak. Zeytinli Kavşağı'nda geçen sene yapılan çalışma sayesinde büyük bir rahatlama sağladık. Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyorum” dedi.

Ülkü yolundaki Edremit Çayı'nın ıslah edilmesi için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ile Devlet Su işleri arasında protokol imzaladıklarını belirten Başkan Yılmaz, “ Biz vatandaşlarımızın çok hızlı bir şekilde; Akçay, Kavşağı'nı kullanmadan Zeytinli'den-Altınkum'a gidebilecekleri içerisinde; bisiklet yolunun, kaldırımın ve aydınlatma direklerinin olduğu 6 metre genişliğinde günümüzün şartlarına uygun bir yol yapmak için çalışmalara başladık. Nasipse Haziran ayına kadar buradaki yol yapım çalışmalarımızı bitireceğiz” dedi.