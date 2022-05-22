Büyükşehir, Edremit'te gençleri Bilal Sonses ile buluşturdu

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, merkezde gerçekleştirilen etkinlik ve konserlerin yanı sıra; Edremit'te de gençleri, en sevilen sanatçılardan Bilal Sonses ile buluşturdu. Muhteşem bir atmosferde gerçekleşen konserden oldukça memnun kalan gençler, Büyükşehir Belediyesi'nin kendilerine yönelik çalışmalarını beğendiklerini ifade etti.

Şehrin dört bir yanında gençlere yönelik yatırım ve projelerini hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, gençlere unutamayacakları bir Gençlik Haftası yaşattı. Büyükşehir Belediyesi, il merkezinde gerçekleştirdiği birbirinden güzel etkinlik ve konserlerin yanı sıra; körfez bölgesinde de muhteşem bir konser düzenledi. Yeni faaliyete alınacak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit Gençlik, Spor ve Kongre Merkezi bahçesinde binlerce genci, sevilen sanatçı Bilal Sonses ile buluşturan Büyükşehir Belediyesi, onlara muhteşem bir atmosferde konser heyecanı yaşattı.

Konser öncesinde sahneden gençlere seslenen Türkiye'nin En Genç Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Hepiniz çok güzelsiniz. Biz en çok gençlerin belediyesiyiz. Burası bundan sonra sizin. Edremit'e yatırımlarımız devam ediyor. Edremit Gençlik, Spor ve Kongre Merkezimizde, sizlere her türlü imkânı sunacağız. Yolunu da aydınlatmasıyla beraber kısa bir süre içerisinde yaptıktan sonra bütün kulüplerimize, gençlerimize ve ben bir şeyler öğretmek istiyorum diyen hocalarımıza açık bir mekân haline gelecek. Daha fazlasını da yapacağız. Bu merkezi; İçişleri; Bakanlığından, Büyükşehir Belediyemize kazandırmamıza verdikleri destekler dolayı AK Parti Balıkesir Milletvekillerimizin her birine çok teşekkür ediyorum.” diye konuştu.