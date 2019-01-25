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Büyükşehir Genel Sekreteri Mustafa Küçükkapdan göreve başladı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde görev yaparken; Kahramanmaraş’ın Elbistan İlçesi’nden Belediye Başkan Adaylığı için görevinden istifa eden Mehmet Gürbüz’den boşalan Genel Sekreterlik görevine Mustafa Küçükkapdan getirildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesinde görev yaparken; Kahramanmaraş'ın Elbistan İlçesi'nden Belediye Başkan Adaylığı için görevinden istifa eden Mehmet Gürbüz'den boşalan Genel Sekreterlik görevine Mustafa Küçükkapdan getirildi.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesindeki görevine dün resmen başlayan Genel Sekreter Küçükkapdan'a ilk ziyareti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu gerçekleştirirken; yeni görevinde başarı dileklerinde bulundu. Ziyaret sonrasında Karesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıyla yeni Genel Sekreter Mustafa Küçükkapdan'ı daire başkanlarıyla tanıştıran Başkan Kafaoğlu, bir süredir genel sekreterlik görevini yürüten Cemil Şahin'e de teşekkür etti.

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