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Büyükşehir iştiraklerinden BAGYAŞ'tan şeffaf ihale

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden birisi olan Balıkesir Gayrimenkul Yatırım ve Gıda A.

Ş. (BAGYAŞ); Akçay, Altınoluk, Sarımsaklı ve Erdek bölgelerinde 20 adet büfe ve şezlong için açık ihaleye çıkacak.


2020 yaz aylarında bölgeye gidecek turist ve bölge halkının rahat, huzurlu ve hijyenik bir ortamda hizmet almalarını sağlamayı hedefleyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BAGYAŞ; Akçay, Altınoluk, Sarımsaklı ve Erdek bölgelerinde 20 adet büfe ve şezlong için ihaleye çıkacak. Tek tip olarak yenilenecek büfelerle kaliteli hizmeti ve hijyeni sağlamayı hedefleyen BAGYAŞ açık ihale usulüyle büfeleri 3 yıllığına kiralayacak.


Kaliteli hizmet


Sahillerde tek tip büfe, tuvalet ve duş alanları sağlamak için harekete geçen BAGYAŞ, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin şeffaflık ilkesi doğrultusunda çıktığı 20 adet büfe ve şezlong ihalesi ile ilgili detaylı bilgiler kısa süre içerisinde BAGYAŞ tarafından kamuoyu ile paylaşılacak.

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