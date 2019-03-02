Büyükşehir okçularından büyük başarı

Geleneksel Türk Okçuluğu yarışmasında Balıkesir Akıncıları Atlı Okçuluk ve Spor Kulübü üyesi Turgay Aslan, 2'incilik elde ederek gümüş madalya kazandı.

Ümraniye Belediyesi tarafından 3.'sü düzenlenen 'Geleneksel Türk Okçuluğu' Yarışması ödül töreni Dünya Etnospor Federasyonu Başkanı Bilal Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Programa, Bilal Erdoğan'ın yanı sıra, Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can ve çok sayıda sporcu ile vatandaşlar katılım sağladı. Haldun Alagaş Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen ödül törenine, 13 ildeki 41 kulüpten 330 sporcu katıldı.

Balıkesir Akıncıları Atlı Okçuluk ve Spor Kulübü Başkanı, Türkiye'nin yarışan en yaşlı atlı okçusu ve Mustafa Enis Yurdakök ise özel ödüle layık görülerek ödülünü Bilal Erdoğan ve Balıkesirli Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can'ın elinden aldı. Ödül töreni sonrasında konuşan Mustafa Enis Yurdakök, kulüplerinden desteklerini esirgemeyen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ne katkılarından dolayı teşekkürlerini iletti. Yurdakök “Atlı okçuluğa merakı olan tüm engelli arkadaşlarımızı kulübümüze bekleriz” dedi.