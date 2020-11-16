İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Büyükşehir yağışlardan zarar gören yolları onardı

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Erdek İlçesi’ne bağlı Paşalimanı Adası’nda kırsal mahalleleri birbirine bağlayan yollar ile Ocaklar ve Ballıpınar Mahallelerindeki zeytin bahçesi yollarında yol bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Erdek İlçesi'ne bağlı Paşalimanı Adası'nda kırsal mahalleleri birbirine bağlayan yollar ile Ocaklar ve Ballıpınar Mahallelerindeki zeytin bahçesi yollarında yol bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirdi.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Paşalimanı Adası'nda yer alan Tuzla, Balıklı, Poyrazlı ve Harmanlı kırsal mahalle yollarında aşırı yağışlar nedeniyle oluşan hasarlara anında müdahale ederek onarım çalışmalarını tamamladı. Yollarda onarım çalışmalarını sona erdiren ekipler, 2021 yılı bahar aylarının gelmesiyle yolları asfaltla kaplayacak.


Paşalimanı Adası'nda yol yapım ve onarım çalışmalarını bitiren Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler, Erdek İlçesi'ne bağlı Ocaklar ile Ballıpınar kırsal Mahallelerdeki bahçe yollarında onarım çalışmalarına başladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.