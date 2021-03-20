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Büyükşehir zabıtadan hijyen denetimi aralıksız sürüyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, Covid-19 salgınının önlenmesi amacıyla gerçekleştirdiği bilgilendirme ve denetleme çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor.

Zabıta ekipleri, ilgili bakanlıkların yayınladığı genelgeler kapsamında kontrol ve denetimlerine merkezin yanı sıra ilçelerde de büyük bir titizlikle devam ediyor.


Koronavirüs önlemleri kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı Edremit Zabıta Amirliği ekipleri; beraberinde İtfaiye Grup Amirliği ekipleri ile birlikte hijyen tedbirleri konusunda uyararak dünya genelinde süren koronavirüs salgınına karşı gerçekleştirdiği tedbir ve kontrol çalışmalarını sürdürüyor.


Açık yerlerde halk sağlığının önemi doğrultusunda denetleme çalışması da gerçekleştiren ekipler, iş yerlerinin; hijyen kurallarına uygunluğu, koronavirüs tedbirlerinin gerçekleştirilmesi, sosyal mesafe şartlarını titizlikle inceleniyor. Zabıta ekipleri esnafı, alışveriş süresini çok uzun tutmamaları ve kalabalık oluşmadan sosyal mesafeye uymaları konusunda da bilgilendiriyor.

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