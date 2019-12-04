Büyükşehir'de 20 ilçede vatandaş odaklı hizmet

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 20 ilçe belediyesi ile siyasi ayrım gözetmeksizin tek tek stratejik toplantılar düzenleyerek her bir ilçenin kendisi için ne kadar önemli olduğunu ortaya koydu. Bu durumun sadece başkanlık düzeyinde kalmasını istemeyen Başkan Yılmaz, ilçe belediyelerinin bürokrasiye takılmadan Büyükşehir Belediyesi'nden gereken desteği almaları için ilgili müdür ve personeli bir araya getirerek fikir alışverişinde bulunmalarını sağlıyor. Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Korkmaz, Bilgi İşlem Daire Başkanı İlker Şahin ve Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) Bilgi İşlem Daire Başkanı Burhan Derici, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Karesi Toplantı Salonu'nda 20 ilçenin halkla ilişkiler şube müdürleri ve ilgili personeliyle teknik bilgi paylaşımında bulundu.

Sorunlar ortadan kalkacak

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatı ile daire başkanlıkları bundan sonra vatandaş odaklı çalışacak. Büyükşehir Belediyesi, BASKİ ve ilçe belediyelerini ilgilendiren konuların kısa sürede çözülmesi için beyaz masalar arası geri bildirimlerinde yer alacağı bilgi işlem ağı kuruluyor. Balıkesir'in, Büyükşehir olmasının ardından vatandaşların hangi işi hangi belediyenin yaptığı konusunda doğru çağrı merkezini arayamamasından kaynaklı sorunlar kurulacak network sayesinde ortadan kalkacak.

‘Senin işin benim işim' kaosu ortadan kalkacak

Örneğin, çöplerin alınması için Büyükşehir'i arayan vatandaşa “Bu iş Büyükşehir'in değil ilçe belediyesini arayın.” cümlesini duymayacak ve aynı şekilde ilçe belediyeleri arandığında da aynı işlem yapılacak. Gelen arama ile ilgili detaylı bilgiler toparlanarak ilgili ilçe belediyesine aktarılacak ve belediyelerin hakla ilişkiler müdürlükleri konunun takipçisi olup hem ilçe belediyesine hem de vatandaşa geri bildirimde bulunacak. Senin işin benim işim kaosu böylelikle ortadan kalkacak.