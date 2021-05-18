Büyükşehir'den çiftçiye yem bitkisi tohumu desteği

Çiftçilerin kaba yem maliyetlerinin düşürülmesi, hayvancılık faaliyetlerinin gelişmesine katkı sağlamak, kırsal alanda işsizliğin azaltılması ve üretimin çeşitlendirilmesi amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yem bitkileri tohumu dağıtımı gerçekleştiriliyor. İl genelinde Tarım Müdürlükleri tarafından yonca ve silajlık mısır tohum talepleri toplanarak 19 ilçede bin 500 çiftçiye; 12 bin kilogram yonca tohumu, 30 bin kilogram da silajlık mısır tohumu ulaştırılacak. 1 milyon bedelli proje kapsamında; yüzde 75'i Tarım ve Orman Bakanlığı ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi hibesi olarak dağıtılacak tohumlarla; 3 bin dekar alana yonca, 12 bin dekar alana ise silajlık mısır ekimi yapılacak. Karesi İlçesi kırsal Şamlı Mahallesi'nde gerçekleştirilen törende konuşan Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanı Serkan Akça, Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatlarıyla 2020 yılının Eylül ayında 35 ton yem bitkisi tohumu dağıttıklarını bugün ise çiftçilere il genelinde 42 ton yem bitkisi tohumunu desteğinde bulunduklarını söyledi.

Dağıtılan tohumların Balıkesir'e ve çiftçilere hayırlar getirmesini temenni eden Tarım İl Müdürü Erkan Alkan, projelerde desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a teşekkür ederek bu tür projelerin devamının geleceğinin müjdesini verdi.

AK Parti hükümetleri döneminde tarıma ve hayvancılığa bugüne kadar bütün hükümetler tarafından yapılmamış yardım ve desteklerin yapıldığını söyleyen AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir, çiftçilere “Bizim baş tacımızsınız, kıymetlimizsiniz. Sizlerin çalışmaları bu memlekete en büyük hizmet” diyerek seslendi.

Çiftçilerin, köylerinde tüm ülke için üretmesini istediklerini ifade eden AK Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, köylüyü desteklemeye yönelik bu faaliyet için Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a ve tüm çalışanlarına teşekkür etti.

Balıkesir'i özenilen, yaşanmak istenen ve yaşayan herkesin 'Ben, Balıkesir ile gurur duyuyorum' diyeceği bir kent haline getirmek için dertlendiklerini belirten Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz “Bunun başında ekonomi geliyor. Şehrimizin yüzde 45'i çiftçilik ve çiftçiliğe dayalı mesleklerle geçimini sağlıyor. Bizler, üreten insanımızın ‘Allah bereket versin, üretiyorum ve kazanıyorum, masraflarımı çıkarıyorum, kendime de para kalıyor' demesi için çalışıyoruz” açıklamasında bulundu.

Üreticilerin yem maliyetlerini düşürebilmeleri için meraları ıslah ettiklerini ifade eden Başkan Yücel Yılmaz “Bizim girdi maliyetlerini düşürmemiz lazım ki bereketi üreticilerimiz yaşasın. Ama çiftçimizin de değişen şartlara uyum sağlaması lazım. Her yerde olduğu gibi çiftçilikte de rekabet var. Biz, sizin için mücadele ediyoruz. Bu işi sürdürülebilir kılmamız için el ele vermemiz lazım. Sizin de yaşadığınız yerde el ele vermeniz lazım. Ancak planlı, programlı ve akıllı olursak bu işi doğru yönetebiliriz” dedi.

Üreten herkesin yaptığı işle gurur duyması gerektiğini dile getiren Başkan Yılmaz “Bu işe sahip çıkmamız lazım. Balıkesir Kuzusu artık Türkiye'nin markası oldu. Hangi mezbahada kesilirse kesilsin, Balıkesir'de kesildiği anlaşılınca değeri artıyor. 50 peynirli şehir diyoruz. Bu, koyununa da, keçisine de, mandasına da bir şekilde sahip çıkıyoruz demek. İstiyoruz ki bizim sattığımız peynir Türkiye'nin bir değeri olsun, üretene de sağana da, peynir yapana da, satana da bereket olarak dönsün. Kırmızı eti, balı, peyniri, zeytini neredeyse her şeyi meşhur Balıkesir'in. Ama bunu hepimizin bilmesi ve hissetmesi lazım. Bizler bu değerlere sahip çıkmak için gereken iradeyi ortaya koyuyoruz. Biliyoruz ki bu şehir siz olmadan olmaz. Balıkesir'i birbiriyle değil diğer şehirlerle rekabet eden, diğer şehirlerden daha iyi üreten, gübresinin bile faydaya dönüştüğü bir şehre dönüştürmemiz lazım” dedi.