Büyükşehir'den çocuklara ara tatil hediyesi

12-20 Kasım günleri arasında Salih Tozan Kültür Merkezinde gerçekleştirilen etkinliklere ilgi gösteren çocuklar, kendileri için özel olarak hazırlanan programda doyasıya eğleniyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, aydınlık geleceğimizin teminatı çocukların ara tatilini verimli, eğlenceli ve eğitici bir şekilde geçirmesini sağlamak amacıyla 12-20 Kasım günleri arasında her gün birbirinden güzel etkinlikler gerçekleştiriyor. Salih Tozan Kültür Merkezinde yapılan etkinlikler, saat 13.00'te başlayarak gün boyu sürüyor. Sihirbazdan jonglöre, drama atölyesinden yüz boyamaya, sosis balondan tahta bacağa kadar birçok gösterinin gerçekleştiği programda çocuklar, doyasıya eğlenerek enerjilerini atıyor.

Çocukların yüzü gülüyor

Bunların yanı sıra; eğitici ve öğretici içerikleriyle çocuklar için özenle hazırlanarak sahneye konan “Ah Yaramaz Vah Yaramaz”, “Pişman Tatiller” ve “Yıldız Avcısı” adlı tiyatro oyunları da her gün sahneleniyor. Salih Tozan kültür Merkezinin içerisinde ayrı, dışarıda ayrı, aynı anda birçok etkinlik düzenleyen Büyükşehir Belediyesi, çocukların yüzünü güldürüyor.

Balıkesir'de yaşayan çocukların, her bakımdan için yeterli bir şehirde yaşamalarını sağlamak amacıyla Başkan Yücel Yılmaz'ın talimatıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi; çocuklarda trafik bilincini oturtmak amacıyla yapılan Çocuk Trafik Eğitim Parkı'ndan kaykay, paten ve bisikletleriyle güvenli ve keyifli bir şekilde vakit geçirdikleri skate parklara, çocukların yaz tatilini verimli geçirerek en az bir branşta profesyonelleşmelerini sağlamak amacıyla açılan yaz spor okullarından yeşil alanlarda ve parklarda oluşturulan sağlıklı oyun alanlarına kadar birçok çalışmayı hayata geçiriyor.