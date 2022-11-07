Büyükşehir'den, genç beyinlere destek

Balıkesir Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden Robiyotiklim ekibi tarafından ilk ve ortaokul öğrencilerine robotik kodlama eğitimleri veriliyor. BAÇEM'i de ziyaret eden ekip, incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; ilkokul ve ortaokul öğrencilerine yönelik gönüllü olarak robotik kodlama dersi veren Balıkesir Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerine, eğitim verecekleri okullara kolayca ve güvenli bir şekilde gidebilmelerini sağlamak amacıyla ulaşım desteği veriyor. BİLSEM'in Robiyotiklim ekibi üyeleri; Elifnaz Cantürk, Arda Özçelik, Ege Erol Kozan, Bengisu Tanem Gevenesli, Aytunç Örencik, Ceylin Afacan ve Elifnaz Güzel, danışman öğretmenleri Dr. Leyla Ayverdi ile birlikte son olarak Ayvalık Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu öğrencileriyle paylaşımda bulundular. Başarıyı İzleme ve Geliştirme Projesi (BİGEP) dahilinde gerçekleştirilen uygulamayla özellikle kırsal alanda bulunan okullarda etkinlikler gerçekleştiren ekip, öğrencilerle interaktif olarak eğitici çalışmalar gerçekleştiriyor.

Ayvalık'ta gerçekleştirdikleri eğitimin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı olarak Burhaniye'de faaliyet gösteren Balıkesir Çiftçi Eğitim Merkezi'ni (BAÇEM) ziyaret eden Robiyotiklim ekibi burada laboratuvarlarda incelemelerde bulunarak neler yapıldığı hakkında bilgi aldı. Koleksiyon bahçesinde bulunan aromatik bitkileri, tarla ve seraları da inceleyen genç beyinler, aromatik bitki yetiştiriciliği konusunda BAÇEM Müdürü Nazım Tanrıkulu'dan bilgi aldı.