Büyükşehir'den hayvan üreticilerine ilaçlama desteği

Türkiye'yi doyuran il Balıkesir'de Büyükşehir Belediyesi küçükbaş hayvan üreticilerine destek olmaya devam ediyor.

Parazitleri önlemek, üretim kalitesini arttırmak adına küçükbaş yıkama ve dezenfekte işlemleri gerçekleştiriliyor. Sındırgı Belediyesi ve mahalle muhtarları işbirliği ile talepler doğrultusunda Sındırgı'da bine yakın küçükbaş yıkama işlemi gerçekleştirildi. Hafta boyunca işlemlerin devam edeceği belirtildi. İlk olarak Büyükdağdere ve Küçükdağdere mahallelerinde dezenfekte işlemi gerçekleştirildi. Yapılan çalışma ile bit pire kene ve parazit için etkili ilaçlama gerçekleştiriliyor. Bu ilaçlama sayesinde hayvanların daha sağlıklı olması için ve sürünün gelişimi ve verimli çoğalması sağlanıyor.

Büyükdağdere köyü sakini Mehmet Kaynak, "Belediyenin gönderdiği ekipmanla koyunlarımızı ilaçladık. Kendilerine teşekkür ederim. 200 kadar koyunumuzu ilaçladık" dedi.

Balıkesir Büyükşehir Blediye yetkilisi Veteriner Arif Çakır, "Yaptığımız bir projede koyunların ilaçlamasını yapıyoruz. Bu sayede koyunlarımızı dış parazitlere karşı ilaçlayarak Zoonoz hastalıkları engelliyoruz. Bu sayede sürülerimizin kalitesini artırarak verimini artırıyoruz. Hem vatandaşlarımızı hem köylülerimize, üreticilerimize ekonomik katkıda bulunuyoruz. İlaçlamamıza Sındırgı Belediyesindeki arkadaşlarla beraber devam ediyoruz. Bu hafta boyunca Sındırgı'dayız. Şu ana kadar 4 sürü ilaçladık. Toplam bugün de dahil olmak üzere 400 baş hayvanı ilaçlamış bulunmaktayız. Dış paraziter etkenlerin sürülerden arındırılarak, sürüdeki ekonomik kayıpların, verim kayıplarının engellenmesini amaçlamaktayız" dedi.

İlaçlama çalışmaları hakkında açıklama yapan Başkan Ekrem Yavaş, "Balıkesir kuzusu tescilli. Sındırgı, Balıkesir kuzusunun en fazla olduğu yerlerden birisi. Bizler özellikle 2014'lü yıllarda yaptığımız projelerle koç projesi yaparak burada koyun varlığını artırmayı planladık. Büyükşehir ile yaptığımız bir protokol dahilinde Kırsal Hizmetler Dairesi ile birlikte koyunlarımızın hijyen ve özellikle parazitler ile karşı mücadelesi konusunda, hem de yünlerinin daha sıhhatli olabilmesi maksadıyla, koyun yıkama makinesini ilçemize getirdik. Muhtarlarımızın bu konuda taleplerini alıyoruz" şeklinde konuştu.