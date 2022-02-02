Büyükşehir'den öğrencilere ücretsiz kafeterya hizmeti

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, öğrencilerin tatilini verimli bir şekilde geçirmesi amacıyla yarıyıl tatili boyunca Çamlık'ta bulunan Millet Kütüphanesi'nde ücretsiz kafeterya hizmeti sunacak. Kütüphanede ders çalışan öğrenciler, kafeteryaya giderek karınlarını doyurabilecek.

Büyükşehir Belediyesi, Çamlık Alanı'nda oluşturduğu Balıkesir Millet Kütüphanesi'nde yarıyıl tatili boyunca öğrencilere ücretsiz kafeterya hizmeti verecek. Öğrencilerin tatillerini verimli bir şekilde geçirmelerini teşvik etmek amacıyla Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla uygulanmaya başlayan ücretsiz kafeterya hizmetinden öğrenciler, kütüphanenin açık olduğu saatler içerisinde faydalanabilecekler. Sabah 10 ile akşam 9 arasında hizmet veren Millet Kütüphanesi'nde, dünyanın dört bir yanından derlenen; bilim, edebiyat, tarih, kültür, sanat adına her türlü içeriğin yer aldığı 100 bin kitap, öğrencilerin faydalanması için raflarda bekliyor.

Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Fırıntaş tarafından işletilen kafeteryada öğrencilere, yarıyıl tatili boyunca; tost, çay, kahve, meyve suyu, su, soda, kek, kurabiye, kraker ve kuru pasta ikramında bulunulacak.