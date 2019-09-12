Büyükşehir'den ‘Önce Yaya' çalışması

Ekipler, yaya geçitlerinde “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” kapsamında hazırlanan “Önce Yaya” logosu kullanılıyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, başta okul önleri olmak üzere cadde ve bulvarlarda yol çizgisi yenilemeyle yön bilgilendirme levha çalışmaları gerçekleştiriyor. Ekipler, okulların açılmasıyla birlikte artan şehir içi trafik yoğunluğunun; kazalara sebebiyet vermemesi, trafiğin daha sağlıklı yürüyebilmesi ve olası kazalara engel olmak amacıyla şehir genelinde yayaların güvenli geçişlerini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor.

“Öncelik hayatın öncelik yayanın”

İç İşleri Bakanlığı'nın “Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın” sloganıyla içinde 2019 yılını “Yaya Öncelikli Trafik Yılı” ilan etmesi dolayısıyla yaya geçitlerinde “Önce Yaya” logosu kullanan belediye ekipleri, çalışmalarında önceliği; okul ve sağlık merkezlerinin bulunduğu cadde ve sokaklara veriyor.

Çalışmalar şehir genelini kapsayacak

Merkez Karesi ilçesine bağlı; Cihat Bilgihan Caddesi, Ertuğrul Gazi Caddesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Okul Caddesi, Çevre Yolu Caddesi, Dereboyu Caddesi ile İvrindi, Bigadiç ve Kepsut ilçelerinde yol çizgi çalışmalarını tamamlayan belediye ekipleri, trafikte yaya önceliği bilincinin oluşturulması ve yaya geçitlerinin kullanımının yaygınlaştırılmasına katkı sağlayacak logo çalışmalarını tüm ilçelere yayacak.