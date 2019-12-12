Büyükşehir'den toplu taşıma şoförlerine eğitim

Eğitim; vatandaşa verilen hizmet kalitesinin artırılması ve şoförlerin iletişim becerilerini artırmak amacıyla düzenlendi.

Vatandaşlarla direkt temas halinde mesailerini sürdüren şoförlerin iletişim becerilerini geliştirerek vatandaşlarla kuracakları etkileşimin kalitesini artırmak amacıyla Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı tarafından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatıyla bir eğitim programı hazırlandı.

Şoförlerin öfke kontrolü güçlenecek

İl genelinde Büyükşehir Belediyesi iştiraki BTT A.Ş'de şoför olarak görev yapan personelin katıldığı eğitimin ilk aşaması Balıkesir Öğretmenevi'nde gerçekleştirildi. “İletişimde Temel İhtiyaçlar ve Duyguları Anlama” temasıyla gerçekleşen eğitimde şoförlerin; Balıkesir Büyükşehir Belediyesi için önemli ve değerli olduklarını fark etmelerini sağlamak, duygu yönetimi, öfke kontrolü ve tükenmişlik duygusu ile baş etme becerilerini güçlendirmek ve yaşanmış olaylardan yola çıkarak farklı kriz durumda olası müdahale becerilerini geliştirmelerine yönelik çalışmalar yapıldı.

Toplam 338 şoför katılacak

İki uzman eşliğinde; Balıkesir Merkez, Edremit ve Bandırma'da Aralık ayı boyunca devam edecek eğitime toplamda 338 şoför katılacak. Eğitim sonunda konuşan bir konuşma yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanı Mehmet Akif Şencan, özveri ve iletişim kabiliyeti gerektiren önemli bir mesleği yerine getiren şoförlere teşekkür ederek “Sizler bizim görünen yüzümüzsünüz, bizler için çok kıymetlisiniz.” dedi.

Konuşmanın ardından eğitime katılan şoförlere sertifikaları verildi.

İkinci aşama Mart'ta

Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı tarafından organize edilen eğitimin ikinci aşaması önümüzdeki Mart ayında “Zor Durumlarla Başa Çıkma ve Yönetme Eğitimi” başlığı altında gerçekleştirilecek. İkinci aşamada şoförlere; çatışma yönetim becerileri, farklı çatışma yönetim stratejileri, vaka analizleri yolu ile farklı durum ve krizlere müdahale becerileri, olumsuz duygularla başa çıkabilme, öfkeyi tanıma ve yönetimiyle ilgili bilgiler verilecek.