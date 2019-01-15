Büyükşehirden Türkmenlere yardım eli

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonu ile toplanan gıda ve kıyafetler Gaziantep'deki Kuzey Irak ve Suriye Türkmenlerine dağıtılmak üzere yola çıktı.

Gıda kolileri ile giysi kolilerinin yer aldığı yardım tırı düzenlenen törenle uğurlandı. Kurtdereli Spor Salonu karşısında bulunan otoparkta düzenlenen törende konuşan Türk Ocakları Balıkesir Şubesi Hanım Komisyonu Başkanı Zehra Ünsal, tüm halkımızın dikkatini Türkmenlere çekmek istediklerini söyledi.

Daha öncede Türkmenlere yardım tırı yolladıklarını belirten Ünsal; “5 yıldır Türkmenlere yardım faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Daha önce gönderdiklerimizle herhalde 4 kamyon 1 tır olmuştur yaptığımız çalışmalar. Antep'teki Türkmen kardeşlerimize ve Ankara'daki Türkmen kardeşlerimize gönderdik. Ramazan'da özellikle alışveriş fişleri toplayarak gönderiyoruz. Ve tüm halkımızın dikkatini Türkmenlere çekmek istiyoruz. Onların bizlere gerçekten ihtiyaçları var” diye konuştu.

Kafaoğlu: “Türkmenler bizim kardeşimiz”

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu da Türkmenlerin kardeşimiz olduğunu yineledi ve sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkmen kardeşlerimiz zor şartlar altında yaşıyorlar. Hanımlarımız onlara giysiler topladılar. Bizler de gıda kolilerimizle bu kampanyaya bir destek verdik. Ayrıca ulaşımda da yardımcı oluyoruz. Her zaman hayırlı işlere motor olacağız, şer işlere tren olacağız diye gelmiştik. Onlar bizim kardeşlerimiz. Bizim gönül coğrafyamız çok geniş. Gönül coğrafyamızdan gelen insanlara kalbimizi, gönlümüzü, işimizi, aşımızı açıyoruz. Bunun yanında oralarda yaşayanların dertleriyle ilgileniyoruz, hem hal oluyoruz.”

Yapılan konuşmaların ardından yardım tırı dualar eşliğinde uğurlandı.