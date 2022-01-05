Büyükşehir'in çalışmalarına uluslararası sertifika

Çalışmalarını uluslararası standartlarda gerçekleştiren Büyükşehir, ayrıca 7 sistemde TÜRKAK akreditasyonlu sertifika almaya hak kazandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın, belediye hizmetlerinin daha yetkin, verimli, kaliteli bir şekilde gerçekleştirilmesi ve vatandaş memnuniyetinin artırılması amacıyla iki yıl önce başlattığı ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi sertifikası alma çalışmaları meyvesini verdi. Birimlerin birbiriyle daha entegre bir şekilde çalışmalarına imkan sunacak 8 alanda uluslararası yönetim sistemleri oluşturularak tecrübeli eğitmen ve rehberlerin destekleri ile birimlerin etkin katılımı sayesinde Büyükşehir Belediyesi, belgelendirmeye konu olan 7 sistemde TÜRKAK akreditasyonlu sertifika almaya hak kazandı.

Laboratuvar akretisyon sistemi oluşturuldu

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi, ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi, ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi, ISO 31000 Risk Yönetim Sistemi ve ISO 37001 Etik Yönetim Sistemlerinin kurulumu tamamlayan Büyükşehir, ilgili konularda çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmaların yanı sıra Büyükşehir Belediyesi laboratuvarı içinde ISO 17025 Laboratuvar Akreditasyon Sistemi oluşturuldu.

Bu sistemler sayesinde, Büyükşehir Belediyesi'nde; hizmet süreçleri daha etkin ve verimli şekilde yürütülecek, hizmetlerde kalite artırılacak, çalışanların işten kaynaklı her türlü kaza ve hastalıklara karşı korunması sağlanacak, bilişim sistemleri sağlıklı olarak işletilerek vatandaşların kişisel verileri korunacak. Belediye faaliyetlerinde çevreye zarar vermeyecek yöntemlerin uygulanması ve çevreye zarar veren hür türlü unsur ile mücadele edilmesi konusunda da ISO Belgesi almaya hak kazanan Büyükşehir Belediyesi; enerji kullanımında verimliliğin sağlanması, acil durumlarda belediye faaliyetlerinin aksamaması için gerekli önlemlerin alınması, asfalt ürünlerinin kalite kontrollerinin yapılması, etik kurallara uygunluk sağlanması konularında uluslararası standartlarda çalışmalarını gerçekleştirecek.