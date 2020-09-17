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Büyükşehir'in ‘ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi' belgesi yenilendi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi pandemiye rağmen çalışma kalitesinden taviz vermeyerek ‘ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi’ belgesini yeniden almaya hak kazandı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi pandemiye rağmen çalışma kalitesinden taviz vermeyerek ‘ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi' belgesini yeniden almaya hak kazandı.


İlk kez 2016 yılında ISO 9001 kalite belgesiyle tanışan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Yücel Yılmaz'ın talimatıyla ISO 9001 kalite belgesinin yenilenmesi adına yürüttüğü çalışmalar doğrultusunda, belgenin güncel versiyonuna uygun yapılanarak yeniden almaya hak kazandı. Kalite konusunda sürdürülebilir bir gelişim sağlayan Büyükşehir Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs pandemisine rağmen süreci iyi yöneten kurumlar arasında yer alarak aldığı tedbirler ve sahadaki uygulamaları ile tam not aldı. Pandemi boyunca KOVID-19 tedbirlerine ağırlık veren Büyükşehir Belediyesi, bu alanda yaptığı çalışma ve hizmetlerle göz doldururken, rutin faaliyetlerini de gayretli çalışmaları ile eksiksiz sürdürdü. Pandemi süreci öncesinde konuyla ilgili çalışmalara başlayan ISO 9001 Yönetim Sistemi güncelleme faaliyetleri geride bıraktığımız Temmuz ayı başında tamamladı. Kalite standartları bakımından yapılan uluslararası denetimler neticesinde süreçten başarı ile çıkan Büyükşehir Belediyesi; kurumların yönetim modellerini ve hizmet kalitesini de kuşkusuz önemli ölçüde etkileyen bu süreçte belgeyi yeniden almayı başardı.

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