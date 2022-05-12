Büyükşehir'in İtfaiye erleri her daim hazır

Marmara ve Ege Bölgesi'nde meydana gelen yangın, deprem ve sel baskınlarında önemli bir rol oynayan 50 kişilik Yıldız Arama Kurtarma ekibi, özel eğitimli iz sürme köpekleriyle birlikte Değirmen Boğazı'nda geceli gündüzlü eğitim kampına girdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nda görevli itfaiye erleri Değirmen Boğazı'nda sıkı bir eğitim kampına girdi. Günlük eğitimlerini, Organize Sanayi Yolu üzerindeki Şehit İtfaiye Eri Kamil Çağlar Eğitim Tesisi'ndeki parkurlarda yapan itfaiye erleri, doğal ortamda; temel arama kurtarma, sel ve su baskınlarında mahsur kalan vatandaşların kurtarılması, kurtarma hattının kurulması ve mevcut becerilerin geliştirmesi için geceli gündüzlü eğitimlere başladı. Ekipler, evlerinden uzak doğal ortamda iz sürme operasyonlarında kullanılan özel eğitimli arama kurtarma köpeklerinin de katılımı ile günlerce eğitim yapacak.

İtfaiye erleri 7/24 afete hazır

Olabilecek afetlere karşı 7/24 hazırlı olduklarını belirten Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Eğitim Birimi Amiri Mehmet Kılıç, kurulan kampta temel itfaiye er eğitiminin dışında arama kurtarma eğitimlerini de icra ettiklerini söyledi. Doğal afette meydana gelebilecek bütün kurtarma operasyonlarında beceri kazanmak için çalıştıklarını ifade eden Amir Kılıç, bu eğitimler sayesinde personelin bilgilerinin güncel tutulduğunu vurguladı.

“Ekibimiz gücüne güç katıyor”

Kılıç, “Tüm dünyada önemli teşkilatlarda arama kurtarma operasyonlarında kullanılan ve özel olarak yetiştirilip eğitilen; Belçika Mali, labrador ve Alman kurdu cinsindeki köpekler, Büyükşehir İtfaiyesi'nin 50 kişilik Yıldız Arama Kurtarma ekibimize güç kattı. Türkiye'de deprem ve farklı nedenlerden dolayı çökme olayları, meydana geliyor. Yıldız Arama Kurtarma ekibimiz, sayesinde olaylarda mahsur kalan vatandaşlarımızın kurtarılmasını sağlıyoruz ve sağlamaya da devam edeceğiz. Bize bu imkanları veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'a Balıkesir itfaiye teşkilatı adına çok teşekkür ediyorum” dedi.