Büyükşehir'in Yaz Spor Okulları 20 ilçeye yayıldı

İki dönem halinde düzenlenecek Yaz Spor Okullarının kayıtları başladı. 37 farklı branşta gerçekleştirilecek kurslar, ilçelere göre farklılık gösteriyor.

Balıkesir'in çocukları, sporla dolu bir yaz geçirmeye hazırlanıyor. Her fırsatta “Biz, en çok çocukların ve gençlerin belediyesiyiz.” diyen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, yoğun geçen bir okul döneminin ardından; çocukların ve gençlerin tatillerini en verimli şekilde geçirmelerine yardımcı olmak, spora özendirmek, en az bir branşta profesyonel olmalarını sağlayarak şampiyon sporcular yetiştirmek amacıyla Yaz Spor Okullarını 20 ilçeye yaydı.

Branş sayısı 37'ye çıktı

Bu yıl; Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde 20 ilçeye yayılan Yaz Spor Okulları'nda branş sayısı 8'den 37'ye çıktı. 5-18 yaş arasındaki çocukların katılabileceği Yaz Spor Okullarında gençler; uzman antrenör ve eğitmenler, psikolog, ilk yardım uzmanı, diyetisyen ve fizyoterapist eşliğinde hem yaz tatilini verimli bir şekilde geçirecek hem de sevdikleri branşta iyi ve elit sporcu olma yolunda ilk adımlarını atacak.

İki dönem halinde gerçekleştirilecek

İki dönem halinde gerçekleştirilecek Yaz Spor Okullarının kayıtları başladı. 3 Temmuz-4 Ağustos arası I. Dönem, 5 Ağustos-3 Eylül arası II. Dönem olarak 10 haftalık bir programda gerçekleşecek Yaz Spor Okullarının kayıtları; her ilçenin Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüklerinden ve https://basvuru.balikesir.bel.tr/Home/YazOkulu adresinden online olarak yapılabilecek.

Branşlar ilçelere göre farklılık gösteriyor

Tamamen ücretsiz olan Yaz Spor Okullarında tüm sporculara, kıyafetleri de verilecek ve bir sporcu en fazla 2 branşta eğitim alabilecek. İlçelere göre değişiklik gösteren branşlarda iki dönemin sonunda sporcular, altyapı çalışmaları olan branşlara da devam edebilecekler. Yaz Spor Okulunda branşlar, ilçelere göre değişiklik gösterebiliyor.