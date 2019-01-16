İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Buzlanma trafiği olumsuz etkiliyor

Balıkesir’in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı sonrasında meydana gelen buzlanma trafiği olumsuz etkiliyor.

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı sonrasında meydana gelen buzlanma trafiği olumsuz etkiliyor.


Kazdağlarında ulaşımı olumsuz etkileyen kar yağışı yerini açık havaya bıraktı. Hava sıcaklığının -8 dereceye kadar düşmesiyle birlikte Edremit-Yenice kara yolunun Kalkım-Hanlar-Talimalanı mevkiinde buzlanma meydana geldi. Karayolları ekipleri buzlanmaya karşı tuzlama yaptı. Sürücüler bu yol kesiminde zaman zaman ilerlemekte güçlük çekti. Yetkililer bu yol kesiminde sürücülerin kış lastiği, zincir ve çekme halatı olmadan yola çıkmamalarını istedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.