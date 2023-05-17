Çakı gibi asker oldular

Balıkesir'de engelli gençler asker kıyafetlerini giydi, silahla ateş etti. Bir günlük askerlik heyecanı yaşayan engelli gençler gurur, aileleri ise duygu dolu anlar yaşadı.

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı Balıkesir Bakım, Mühimmat Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı tarafından engelli gençler için temsili askerlik töreni düzenlendi. 28 engelli gencin heyecanına Balıkesir Vali Yardımcısı İrfan Demiröz, 9. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı, Bakım Okulu Komutanı, Kara Asb MYO Komutanı ortak oldu.

Sabah saatlerinde Komutanlığa gelen askerlere kıyafetleri verilirken, hepsi asker traşı oldu. Ardından tören alanına gelen askerler silahla ateş etti. Yemin töreninde ise askerlerin aileleri duygu dolu anlar yaşadı. Silah ve Türk Bayrağı üzerine yemin eden askerlerin heyecanı dikkatlerden kaçmadı. Törende il protokolü, temsili tezkerelerini alan askerlere hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Tören engelli gençlerin resmi geçit töreni ile sona ererken, il protokolü askerlere temsili tezkere belgelerini sundu.