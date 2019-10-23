İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Çaldıkları motosikletleri parçalara ayıran hırsızlar yakalandı

Balıkesir’de çaldıkları motosiklet ve elektrikli bisikletleri parçalara ayıran hırsızlar polis tarafından yakalandı.

Balıkesir'de çaldıkları motosiklet ve elektrikli bisikletleri parçalara ayıran hırsızlar polis tarafından yakalandı.


Balıkesir'de son günlerde artan motosiklet ve elektrikli motosiklet hırsızlığı üzerine polis ekipleri önlemleri arttırdı. Geçtiğimiz günlerde Balıkesir il merkezinde dört ayrı motosiklet hırsızlığı yaşandı. Bunun üzerine çalışma başlatan Balıkesir Emniyet Müdürlüğü hırsızlık olayına karışan 2 zanlıyı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Polis, çalışan motosikletleri ve parçaları sahiplerine teslim etti. Hırsızlık zanlıları haklarında düzenlenen soruşturma evrakıyla birlikte adli makamlara sevk edildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.