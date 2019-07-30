Çalık, engelli vatandaşı dinledi

Çalık daha sonra engelli bireyler ile birlikte dernek adına etkinliğine katıldı

Erdek Kaymakamı Ekrem Çalık, bir sorunundan dolayı kendisi ile görüşmek isteyen ve engelli olduğunu öğrendiği Mehmet Duman isimli vatandaşı Erdek Hükumet Konağı girişinde karşılayarak sorununu dinledi. Engelli vatandaş Duman'la bir süre sohbet eden Kaymakam Çalık, Mehmet Duman'ın talebini içeren dilekçesini bizzat kendisi aldı. Engelli vatandaş Duman'ın sorununun çözümü için ilgili birimlere talimat veren Kaymakam Çalık, konunun takipçisi olma sözünü verdi. Kendisine gösterilen ilgiden çok mutlu olduğunu söyleyen Mehmet Duman, Kaymakam Ekrem Çalık'a teşekkür etti.

Çalık, Erdek Engelli ve Engelli Aileleri Dayanışma Derneğince Cumhuriyet Meydanında düzenlenen kermese katılarak dernek başkanı Meliha Söğüt ve dernek üyesi aileler ile birlikte dernek yararına satış yaptı.