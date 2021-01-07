Çalılar arasından çıkamayan yavru köpeği itfaiye ekipleri dozerle çıkardı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çalılar arasında mahsur kalan köpeğin yavrusu itfaiye ekipleri tarafından dozer yardımıyla kurtarıldı.

Akçay İkizçay Mahallesi'nde yavru köpeğin bağırmasını duyan çevre sakinleri çıkarmak için başarılı olamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istediler. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye ekipleri yavru kedi için seferber oldu. Çalılıkların içinde kalan yavru köpek için dozer çağrıldı. Yavru köpek kurtarıldı. Yavru köpek daha sonra annesine kavuşabilmenin sevincini yaşadı. Mahalle sakinleri ise ekiplere teşekkür etti. Ekipler, bu arada aynı bölgede kargaların bağırtısına tanık oldu. Ayağı ağaçta sıkıştığı için takılı kaldığı görülen kargada kurtarılarak doğal ortama salındı.