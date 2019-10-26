Çalınan 20 koyunu jandarma ekipleri buldu

Balıkesir'de çalınan 20 koyunu jandarma ekipleri titiz arama sonucu buldu.

Edinilen bilgiye göre, Altıeylül ilçesinde bir besiciye ait 20 koyun çalındı. İhbar üzerine jandarma ekipleri, yaptığı çalışmalar neticesinde İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 3 Jandarma Asayiş Timi ve 1 JASAT Timi görevlendirildi. Ekiplerin yaptığı aramalar neticesinde bahse konu hayvanların ayak izleri tespit edilerek, yapılan takiple Dereköy Mahallesi mera alanına 10 km. uzakta ormanlık arazide bulunan dere yatağında koyunlar eksiksiz bir şekilde bulunarak, sahibine teslim edildi.

Koyunların sahibi Y.A. çalınan 20 koyunu teslim eden jandarma ekiplerine teşekkür etti.