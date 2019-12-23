Çalınan koyunlarını bulan jandarmaya teşekkür ziyareti

Manyas'ta geçtiğimiz günler de ağılından koyunları çalınan vatandaş, koyunlarını bulan jandarmaya teşekkür ziyaretinde bulundu.

Cumhuriyet Mahallesi yakınlarında bulunan ağılından koyunları çalınan Nurettin Güler Manyas İlçe Jandarma Komutanlığına başvurmuştu. Jandarmanın yaptığı araştırmalar sonrası koyunları kırsal Boğazpınar Mahallesinden E.K ‘nın çaldığı bilgisine ulaşılmış ve arama kararına istinaden E.K' nin ağılında yaptığı aramada çalınan 35 koyun, 4 koç ve yeni doğan 4 kuzu bulunarak sahibi Nurettin Güler'e teslim edilmişti. Nurettin Güler İlçe Jandarma Komutanlığına giderek Karakol Komutanı Jan. Kd. Üst. Çvş. Umut Keskin'e teşekkür etti. Güler, “Ağıla gittiğimde koyunlarımın yok olduğunu gördüm, sayada bulunan iki tane çoban köpeği, biri bir yanda, diğeri bir yanda uyuşuk bir halde kalmışlardı, muhtemelen onları bir şekilde uyuşturmuşlar. Sağolsun jandarma kısa sürede koyunlarımı bularak bana teslim etti. Uykusuz gecelerim sona erdi. Kendilerine teşekkür etmek için geldim" dedi.