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Çalışır vaziyette bıraktığı otomobil alev aldı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde çalışır vaziyette bırakılan LPG’li otomobilde yangın çıktı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde çalışır vaziyette bırakılan LPG'li otomobilde yangın çıktı.


Edinilen bilgiye göre, olay gece Altınkum Mahallesi Ege Caddesi üzerinde meydana geldi. Çalışır vaziyette bıraktığı otomobilden bir süre sonra dumanların yükseldiğini gören araç sahibi N.B. (24) durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. Edremit İtfaiye Amirliği ekipleri ile Akçay Müfreze İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği araç yangını kısa sürede söndürüldü. Yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği tahmin edilirken, çıkış nedeni araştırılıyor.

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