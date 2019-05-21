Çalışmalar tüm hızıyla sürüyor

Balıkesir'in Edremit ilçesinde Kalkım Çevre Yolu kavşak çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Edremit ilçesinin şehir içi araç trafiğini yüklenen çevre yolunda sona geliniyor. Edremit Yüksek Okulu yakınında yapımına devam eden kavşak ve bağlantı yolları ile bu hatta akacak olan ağır tonajlı trafik daha rahat bir şekilde ana arterlere bağlanabilecek. Ayrıca Dereli alt geçidine yapılan yeni yan yollar ile Edremit ve Dereli istikametine çevre yolundan bağlantı yapılmış olacak.